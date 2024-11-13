موظف بورصة يستغل معلومات داخلية3 سنوات ونصف

اعترف موظف سابق في البورصة الألمانية باستغلال معلومات داخلية لإجراء صفقات تداول سرية لصالحه على مدار 3 سنوات ونصف.

اعترف الموظف الذي يُعرف بالحروف الأولى لاسمه «جي بي» أنه استخدم معلومات لا يفترض الإفصاح عنها على الفور، تلقتها بورصة فرانكفورت للأوراق المالية من الشركات المدرجة، ومن ثم استغلها في عمليات تداول بين يناير 2018 ويوليو 2021.

وذكر خلال أولى جلسات محاكمته التي انعقدت الاثنين، ويواجه فيها أكثر من 14 تهمة، أنه كان يستخدم المعلومات التي تحصل عليها البورصة قبل 30 دقيقة من نشرها للعامة، وأن الصفقات التي أجراها تضمنت أسهم «دويتشه بنك» و«إيرباص».

أجرت السلطات الألمانية تحقيقاً مع المتهم البالغ من العمر 53 عاماً في أكثر من 154 عملية تداول أجراها، وصادرت النيابة 1.3 مليون يورو (1.4 مليون دولار) من ممتلكاته بصفة مؤقتة.