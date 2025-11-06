انخفاض ثقة المستثمرين تضغط على أسعار العملات المشفرة

تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الخميس، مع انخفاض ثقة المستثمرين في الأسواق، في ظل عدم اليقين بشأن آفاق اقتصاد الولايات المتحدة.

وانخفضت «بتكوين» بنسبة 0.8% عند 103101 دولار، واستحوذت على نحو 60% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة. وهبطت «إيثيريوم»، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 2.55% إلى 3369.66 دولاراً، وتراجعت الريبل نحو 0.8% عند 2.3209 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.43 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 163.94 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

وبلغت قراءة مؤشر «الخوف والجشع» للعملات المشفرة نقطة مقارنة بـ34 نقطة سجلها في متوسط الأسبوع السابق، ليعمق تراجعه ضمن نطاق «الخوف» والذي يتراوح بين 20 و40 نقطة.