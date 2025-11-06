النفط يرتفع 1% عقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، بعدما انخفضت بأكثر من 1% في الجلسة السابقة عقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية، لتغلق عند أدنى مستوياتها في أسبوعين وسط مخاوف من ضعف الطلب.

وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم يناير 2026 بنسبة 0.4% أو 25 سنتاً إلى 63.77 دولاراً للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام «نايمكس» تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% أو 25 سنتاً إلى 59.85 دولاراً للبرميل.

يأتي هذا بعدما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 5.2 ملايين برميل إلى 421.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات بارتفاع قدره 603 آلاف برميل.