استقرار أسعار الذهب قرب 4 آلاف دولار

استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب مع تراجع الدولار من أعلى مستوى له في أربعة أشهر والذي سجله في الجلسة السابقة. وخلال تداولات الخميس، استقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر لتتداول عند 3995.60 دولاراً للأوقية.

وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.2% عند 3988.45 دولاراً للأوقية، فيما أضاف نظيره للفضة نحو 0.7% عند 48.35 دولاراً للأوقية. بينما انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% عند 100.04 نقطة.

وصعدت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% عند 48.13 دولاراً للأوقية، كما ارتفعت الأسعار الفورية للبلاتين بنسبة 0.6% عند 1572.2 دولاراً، وأضافت نظيرتها للبلاديوم بنسبة 1.15% عند 1437.85 دولاراً.

يأتي هذا بعدما أظهر تقرير "إيه دي بي" الشهري الصادر أمس الأربعاء إضافة القطاع الخاص الأمريكي 42 ألف وظيفة في أكتوبر، مقارنة بتوقعات إضافته 22 ألفاً فقط، ما قلص من توقعات خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر.