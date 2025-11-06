تحذيرات من اقتصاد على شكل K في الولايات المتحدة.. فما هو؟

حذر خبراء اقتصاديون ومستثمرون في وول ستريت من أن الاقتصاد الأمريكي قد يتحول إلى ما يُعرف بـ "الاقتصاد على شكل K"، حيث تتباين مسارات التعافي بين الفئات ذات الدخل المرتفع والمنخفض، وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع الأسعار واحتمال الركود وتباطؤ سوق العمل، بالإضافة إلى استمرار إغلاق الحكومة جزئيا.

يشير مفهوم الاقتصاد "على شكل K" إلى حالة تتباين فيها القطاعات الاقتصادية، إذ تشهد بعض الفئات نموا واستقرارا، بينما تتراجع الأخرى بشكل واضح. وتعتبر اتجاهات الإنفاق، جنبا إلى جنب مع مؤشرات التوظيف ونمو الأجور، من أبرز المعايير التي يستخدمها الاقتصاديون لتحديد هذه الظاهرة، وفقا لما نشرته مجلة فوربس.

أفادت بيانات حديثة من بنك جي بي مورغان تشيس أن نمو دخل الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاما انخفض من نحو 3% سنويا إلى 2%، وهو مستوى مشابه لما شهده الاقتصاد خلال الأزمة المالية بين 2007 و2009.

وفي هذا السياق، قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الشهر الماضي إن بيانات "قصصية" تشير إلى انقسام الاقتصاد الأمريكي، حيث يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر، بينما يواصل أصحاب الدخل المرتفع الإنفاق بشكل قوي.

وأضاف باول أن إنفاق المستهلكين ارتفع بشكل يفوق توقعات الكثيرين، لكنه "موجه في الغالب من قبل المستهلكين ذوي الدخل المرتفع"، مشيرا إلى أن الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض بدأوا في تقليص إنفاقهم.

وأكد تريستان مارجو من TD Securities أن الاستطلاعات كشفت عن "اقتصاد منقسم بشدة"، إذ تستمر الأسر ذات الدخل المرتفع في الإنفاق، بينما يعاني المستهلكون من الطبقات الوسطى والمنخفضة من قلق اقتصادي مستمر.

وفي سياق مماثل، قال كريس كيمبشينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز، إن حركة الزبائن ذوي الدخل المنخفض في مطاعمه انخفضت بشكل ملحوظ خلال الربع الأخير، بينما شهدت حركة الزبائن ذوي الدخل المرتفع نموا قويا.

وأضاف أن الشركة وسعت قائمة الأسعار الأقل تكلفة لمواجهة هذا الانقسام في قاعدة المستهلكين، وهو ما وصفه بـ "اقتصاد ذي مستويين".

وقد ارتفع التشاؤم بين المستهلكين خلال الأشهر الأخيرة، بحسب استطلاعات مركز المؤتمر وجامعة ميشيغان، مع شعور متزايد بالضغط المالي بسبب استمرار ارتفاع الأسعار وتأثير الإغلاق الجزئي للحكومة على الخدمات العامة والدعم المالي.

تأتي هذه التحذيرات في وقت يراقب فيه المستثمرون والسياسيون عن كثب تطورات سوق العمل واتجاهات الإنفاق، وسط مخاوف من أن استمرار الانقسام الاقتصادي قد يزيد الفجوة بين الأغنياء والفقراء ويؤثر على التعافي المستدام للاقتصاد الأمريكي.

ما هو الاقتصاد على شكل K؟

يشير مصطلح الاقتصاد على شكل K إلى حالة اقتصادية ينقسم فيها التعافي أو النمو بين فئات المجتمع أو القطاعات الاقتصادية المختلفة، في هذا النوع من الاقتصاد، تستفيد بعض الفئات أو الصناعات وتستمر في النمو، بينما تعاني فئات أو قطاعات أخرى من ركود أو تراجع، ما يشبه شكل الحرف "K".

الخط العلوي من الـ K يمثل القطاعات أو الأفراد الذين يحققون نموا اقتصاديا مستمرا، غالبا أصحاب الدخل المرتفع وقطاعات التكنولوجيا والمالية.

أما الخط السفلي من الـ K فيمثل الفئات الأكثر ضعفا، مثل أصحاب الدخل المنخفض وقطاعات مثل السياحة والضيافة، الذين يواجهون صعوبات مالية وانخفاضا في الإنفاق.

شهدت الولايات المتحدة اقتصادا على شكل K بعد جائحة كورونا، حيث نمت بعض القطاعات بسرعة بينما فقد العمال ذوو الدخل المنخفض وظائفهم أو قلصت ساعات عملهم.

واليوم، يظهر هذا النمط مجددا بسبب ارتفاع الأسعار، تباطؤ سوق العمل، واستمرار إغلاق الحكومة الجزئي، مما يزيد الفجوة الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء ويشكل تحديات لتعافي الاقتصاد بشكل متساوٍ.