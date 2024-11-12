«سوفت بنك» تتحول للربحية بدعم من صندوق رؤية

تحولت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية للربحية خلال الربع الثاني من عامها المالي، بفضل ارتفاع قيم أسهم الشركات التي يستثمر فيها صندوق «رؤية» الذي يركز على القطاع التكنولوجي.

وحققت المجموعة ربحاً صافياً قدره 1.18 تريليون ين (ما يعادل 7.7 مليارات دولار) خلال الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، مستفيدة من ارتفاع أسعار الأسهم في الشركات المدرجة ضمن صناديق استثمار «صندوق الرؤية» الخاص بها.

وتفوقت النتائج بشكل كبير على التوقعات التي كانت تشير إلى ربح قدره 287 مليار ين (ما يعادل 1.87 مليار دولار) استناداً إلى متوسط تقديرات أربعة محللين جمعتها «LSEG»، مقارنة بخسارة بلغت 931 مليار ين في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفسرت الشركة الجزء الأكبر من هذه الزيادة بتحقيق أرباح تقييمية في «صندوق الرؤية 1» التابع لها، مشيرة إلى ارتفاع أسعار الأسهم لشركة التجارة الإلكترونية «كوبانغ» وشركة خدمات النقل الصينية «ديدي غلوبال»، بالإضافة إلى زيادة قيمة استثماراتها في شركة التكنولوجيا الصينية «بايت دانس».

وقد استفاد «صندوق الرؤية» من نجاح الإدراج العام لشركة «آرم هولدينغز» لتصميم شرائح الهواتف الذكية في سبتمبر 2023، حيث تمتلك «سوفت بنك» حصة كبيرة تقدر بحوالي 90% من أسهم الشركة.

وقد شهدت مجموعة ماسايوشي سون، التي تعتبر واحدة من أكبر المجموعات التكنولوجية في اليابان، سلسلة من الاستثمارات المثيرة للجدل في السنوات الأخيرة في شركات إما انهارت أو شهدت انخفاضاً حاداً في تقييماتها.

ومع ذلك، فإن المجموعة تقوم الآن بإعادة هيكلة نفسها في قلب طفرة الذكاء الاصطناعي، حيث يحقق اللاعبون مثل «إنفيديا» أرباحاً ضخمة نتيجة للطلب المتسارع على الشرائح ووحدات المعالجة الرسومية الخاصة بمراكز البيانات.