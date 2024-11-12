تباطؤ نمو الأجور في المملكة المتحدة.. والبطالة ترتفع إلى 4.3%

ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة، بينما تواصل وتيرة نمو الأجور التباطؤ، بلغ معدل البطالة 4.3% في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مقارنة بـ 4% في الربع السابق، بحسب بيانات رسمية صادرة الثلاثاء.

تباطأت وتيرة نمو الأجور في المملكة المتحدة خلال الربع المنتهي في سبتمبر، الأمر الذي يدعم احتمالات مواصلة بنك إنجلترا جهود التيسير النقدي مع فقدان سوق العمل بعض الزخم.

أظهرت بيانات صدرت الثلاثاء عن مكتب الإحصاءات الوطني، ارتفاع متوسط الأجر الأسبوعي في المملكة المتحدة على مدار الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر بنسبة 4.8% على أساس سنوي.

ويقارن ذلك بزيادته 4.9% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، وبنحو 8% في الفترة المناظرة من العام الماضي حسبما ورد في البيانات.

وأوضح مكتب الإحصاءات أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.3% من 4.1% على المدى الزمني نفسه، وزاد عدد العاطلين عن العمل بمقدار 210 آلاف نسمة.

يراقب «بنك إنجلترا» عن كثب بيانات الوظائف عند اتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة. وقد خفض البنك أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام الأسبوع الماضي، في ظل انخفاض التضخم إلى 1.7%، وهو أقل من هدفه البالغ 2%.