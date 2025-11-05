إقبال على الين والدولار سعياً لملاذ آمن وسط بيع للأسهم

حظي الين الياباني والدولار بإقبال كبير اليوم الأربعاء باعتبارهما ملاذين آمنين في ظل عمليات بيع مكثفة للأسهم خاصة تلك المرتبطة بالتكنولوجيا في وول ستريت والتي امتدت إلى آسيا.

وظل الدولار الأسترالي، شديد التأثر بالمخاطر، ضعيفا بعد تراجعه 0.8 بالمئة مقابل العملة الأمريكية أمس الثلاثاء، في حين سجل الدولار النيوزيلندي أداء أسوأ، إذ ظل يحوم عند أدنى مستوى في نحو سبعة أشهر بعد ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ عام 2016.

ومقابل الدولار الأسترالي، تراجعت العملة النيوزيلندية إلى أدنى مستوياتها في 12 عاما.

وتحرك الجنيه الإسترليني بالقرب من أدنى مستوى في سبعة أشهر بعد أن ألمحت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز إلى زيادات ضريبية واسعة النطاق في الميزانية التي ستطرحها في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال راي أتريل رئيس أبحاث الصرف الأجنبي بالأسواق في إن.إيه.بي "انتشر العزوف عن المخاطرة في الأسواق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية"، مما أدى إلى "ارتفاع الدولار مقابل جميع العملات باستثناء الين الياباني وتسجيل العملات شديدة التأثر بالمخاطر أو النمو أسوأ أداء بين العملات الرئيسية".

وأضاف "هذا إلى جانب الجنيه الإسترليني، الذي وصلته رسالة التشديد المالي القادم من الوزيرة البريطانية ريفز بوضوح".

وهيمنت عمليات البيع على أسواق الأسهم الآسيوية في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، حيث انخفض المؤشر نيكاي الياباني 2.4 بالمئة ونزل المؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 4.8 بالمئة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين وثلاث عملات أخرى، عند 100.18، بعد أن ارتفع إلى 100.25 للمرة الأولى منذ أول أغسطس.

وتلقى الدولار دعما أيضا من الانقسامات الحادة بين أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حول المسار الصحيح للسياسة النقدية، مما يشير إلى تراجع احتمالات خفض الفائدة في الاجتماع المقبل في ديسمبر.

واضطرت الأسواق أيضا إلى التعامل مع الإغلاق الحكومي المستمر، والذي أدى إلى توقف تدفق بيانات الاقتصاد الكلي.

وأدى هذا لتحول الكثير من التركيز إلى بيانات التوظيف من مؤسسة إيه.دي.بي الخاصة والتي تصدر في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وارتفع الين بنحو 0.2 بالمئة ليصل إلى 153.42 للدولار، مواصلا مكاسبه التي حققها أمس الثلاثاء وبلغت 0.7 بالمئة.

في الوقت نفسه، استقر الدولار عند 1.1483 مقابل اليورو بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة ليصل إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3016 دولار بعد انخفاضه أمس 0.9 بالمئة.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5635 دولار أمريكي بعد أن انخفض 1.2 بالمئة أمس ولامس أدنى مستوى في سبعة أشهر. وهبط إلى 1.1512 مقابل الدولار الأسترالي بعد بيانات عن سوق العمل، وهو مستوى لم يشهده منذ أكتوبر تشرين الأول 2013.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6476 دولار أمريكي.

ولم يطرأ تغير يذكر على عملة بتكوين المشفرة التي سجلت في أحدث تعاملات نحو 100317 دولارا بعد انخفاضها 6.1 بالمئة أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوى منذ 22 يونيو .