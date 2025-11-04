تراجعات حادة للعملات المشفرة.. والبتكوين إلى 101 ألف دولار

واصلت عملة البيتكوين انخفاضها، اليوم "الثلاثاء"، نتيجة مخاوف المستثمرين بشأن إغلاق الحكومة وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى بيع أكبر عملة مشفرة في العالم.

وتراجع سعر بتكوين بأكثر من 5% خلال تعاملات اليوم لتصل إلى 100 ألف دولار للمرة الأولى منذ أواخر يونيو، قبل أن ترتفع قليلاً وتصل إلى 101 ألف دولار.

أما إيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، فقد انخفضت بنسبة 8.05% "الثلاثاء"، وكان قد خسر أكثر من 10% على مدار يومين ليصل إلى 3.303 دولارات أمريكية.

كذلك تراجعت سولانا بنحو 6% إلى 155 دولار.

على الرغم من تنامي مكانة بتكوين كملاذ آمن مؤخراً، إلا أن العملة الرقمية تجذب العديد من كبار المستثمرين مثل أسهم الذكاء الاصطناعي، ما يربط بين الصفقتين عند حدوث تقلبات.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 1.5%، حيث باع المستثمرون شركة بالانتير، بسبب مخاوفهم بشأن تقييمها المذهل، على الرغم من نتائج أرباح الشركة القوية.