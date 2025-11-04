المجال الجوي الأمريكي مهدد بالإغلاق

حذّر وزير النقل الأمريكي شون دافي "الثلاثاء" من أن الشلل الحكومي الناتج عن أزمة الموازنة سيتسبب بفوضى في حركة النقل الجوي إذا استمر أسبوعا آخر، إذ سيفاقم نقص الموظفين، ويؤدي إلى طوابير انتظار في المطارات وإغلاق أجزاء من المجال الجوي.

وقال في مؤتمر صحافي عقده في فيلادلفيا "إذا مددتم (الأزمة) أسبوعاً من اليوم، أيها الديمقراطيون، فسترون فوضى عارمة... وتأخيرات كثيرة في الرحلات الجوية".وأضاف "سترون إلغاءات كثيرة، وقد نغلق أجزاء معينة من المجال الجوي، لأننا ببساطة لا نستطيع إدارتها لعدم توافُر مراقبين للحركة الجوية".



وكانت الرحلات الجوية قد تأخرت في مطارات الولايات المتحدة، "الأحد"، بسبب النقص في عدد مراقبي الحركة الجوية، مع دخول الإغلاق الحكومي شهره الثاني.

وحذر دافي في حينه من أن المسافرين سيواجهون مزيدا من الاضطرابات في الرحلات الجوية كلما استمر مراقبو الحركة الجوية في العمل من دون رواتب.

وأكد أن "المراقبين يعملون لساعات إضافية لضمان سلامة النظام، وسنضطر إلى إبطاء حركة الطيران، وستحدث تأخيرات وربما إلغاءات للرحلات لضمان السلامة."

وأجبر الإغلاق الحكومي 13 ألف مراقب حركة جوية و50 ألف مسؤول من إدارة أمن النقل على العمل دون أجر.