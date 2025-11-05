«بتكوين» تعمق خسائرها لليوم الثاني

عمقت عملة «بتكوين» خسائرها لليوم الثاني على التوالي، وواصلت أسعار العملات الرقمية المشفرة تراجعها، خلال تعاملات أمس، مع انخفاض ثقة المستثمرين بالأسواق في ظل تعرض أحد بروتوكولات شبكات الإيثيريوم لهجوم إلكتروني كبير.

وهبطت البتكوين بنسبة 1.9% عند 104567.00 دولاراً، لتستحوذ على نحو 60% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة. وكانت عملة البتكوين حققت قفزات متتالية خلال أكتوبر، لتتخطى نحو 126 ألف دولار للوحدة الواحدة قبل أن تهبط إلى هذا المستوى.

وانخفضت «الإيثيريوم»، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.95% إلى 3521.27 دولاراً، وتراجعت الريبل نحو 2.4% عند 2.2549 دولار.

وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.46 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 217.71 مليار دولار، وفقًا لبيانات «كوين ماركت كاب».

في سياق آخر تعمل «ستراتيجي» على تكثيف استراتيجية تراكم البتكوين لديها، ما يبرز هيمنتها أكبر حامل للشركة للعملة الرقمية في العالم، وأعلنت الشركة في 3 نوفمبر أنها اشترت المزيد من البتكوينز خلال الأسبوع الذي انتهى في 2 نوفمبر، ما يواصل توسعها العدواني في احتياطات الأصول الرقمية كجزء من خطة تخصيص الخزينة طويلة الأجل.

واستحوذت «ستراتيجي» على 397 بتكوين بحوالي 45.6 مليون دولار بسعر تقريبي 114,771 دولاراً للبتكوين وحققت عائد بتكوين بنسبة 26.1% لعام 2025.

ويواصل البنك المركزي الأوروبي تحضيراته لإصدار محتمل لليورو الرقمي، وهي عملة رقمية للبنك المركزي، تهدف إلى توفير شكل إلكتروني من النقد يكمل العملات الورقية والمعدنية الحالية، وليس ليحل محلها.

وفي حين أن هناك تفاؤلاً بشأن التطورات التقنية فقد أشار المسؤولون في البنك المركزي الأوروبي إلى أن الإطلاق الفعلي يعتمد على اكتمال الإطار التشريعي.

تشير التوقعات الأخيرة إلى أن اليورو سيستم قد يكون جاهزاً لإصدار محتمل لليورو الرقمي خلال عام 2029، مع إمكانية بدء التداول التجريبي في منتصف عام 2027، بشرط اعتماد التشريع الأوروبي ذي الصلة في عام 2026.