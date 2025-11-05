«بتكوين» تعمق خسائرها لليوم الثاني

وهبطت البتكوين بنسبة 1.9% عند 104567.00 دولاراً، لتستحوذ على نحو 60% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة. وكانت عملة البتكوين حققت قفزات متتالية خلال أكتوبر، لتتخطى نحو 126 ألف دولار للوحدة الواحدة قبل أن تهبط إلى هذا المستوى.
في سياق آخر تعمل «ستراتيجي» على تكثيف استراتيجية تراكم البتكوين لديها، ما يبرز هيمنتها أكبر حامل للشركة للعملة الرقمية في العالم، وأعلنت الشركة في 3 نوفمبر أنها اشترت المزيد من البتكوينز خلال الأسبوع الذي انتهى في 2 نوفمبر، ما يواصل توسعها العدواني في احتياطات الأصول الرقمية كجزء من خطة تخصيص الخزينة طويلة الأجل.
وفي حين أن هناك تفاؤلاً بشأن التطورات التقنية فقد أشار المسؤولون في البنك المركزي الأوروبي إلى أن الإطلاق الفعلي يعتمد على اكتمال الإطار التشريعي.
تشير التوقعات الأخيرة إلى أن اليورو سيستم قد يكون جاهزاً لإصدار محتمل لليورو الرقمي خلال عام 2029، مع إمكانية بدء التداول التجريبي في منتصف عام 2027، بشرط اعتماد التشريع الأوروبي ذي الصلة في عام 2026.