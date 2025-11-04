تراجع الأسهم الأمريكية والأوروبية مع تقييم نتائج أعمال الشركات

تراجعت الأسهم الأمريكية الثلاثاء، بضغط من أسهم التكنولوجيا مع تقييم المستثمرين نتائج أعمال الشركات، وانقسام أعضاء الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية.

وخلال التعاملات انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.49% أو 230.9 نقطة إلى 46886 نقطة، وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بوز 500» بنحو 0.88% إلى 6770 نقطة، وهبط مؤشر «ناسداك» 1.49% إلى 23462 نقطة.

وانخفض سهم «بلانتير» 9% إلى 188.43 دولاراً، مع تراجع سهم «أوراكل» 3% إلى 250.17 دولاراً، و«إنفيديا» 2.7% إلى 201.26 دولار، فيما ارتفع سهم «يام براندز» 5.15% إلى 146.57 دولاراً، بعدما أعلنت نتائج أعمال أعلى من التوقعات، مع بحث خيارات استراتيجية بشأن أعمال «بيتزا هت». وحذر مصرفا «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» من احتمال تعرض الأسواق العالمية لتصحيح خلال العامين المقبلين، بعد موجة الارتفاعات المتواصلة التي دفعت المؤشرات الرئيسة إلى مستويات قياسية هذا العام. وتوقع ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لـ«غولدمان ساكس»، خلال حدث في هونغ كونغ، أن تشهد الأسهم تراجعاً بين 10% و20% خلال 12 إلى 24 شهراً المقبلة، موضحاً أن الأسواق عادة ما تصعد بقوة ثم تتراجع ليعيد المستثمرون تقييم مراكزهم.

وقال تيد بيك، الرئيس التنفيذي لـ«مورغان ستانلي»، إن التراجعات الدورية صحية وليست مؤشراً إلى أزمة، مضيفاً إن المستثمرين ينبغي أن يرحبوا بفترات التصحيح التي لا تنتج عن صدمات اقتصادية كبرى، وفق ما نقلت شبكة «سي إن بي سي». وأضاف رئيسا المصرفين أن آسيا تمثل نقطة مضيئة في المشهد الاستثماري العالمي، مدعومة بالتطورات الإيجابية في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، حيث أوضح رئيس «غولدمان ساكس» أن الصين ستظل واحداً من أهم الاقتصادات الجاذبة لرؤوس الأموال، فيما أبدى تيد بيك تفاؤله تجاه هونغ كونغ والصين واليابان والهند، مشيراً إلى أن الإصلاحات الهيكلية في اليابان والتوسع في البنية التحتية في الهند يمثلان فرصاً استثمارية طويلة الأجل.

وانخفضت الأسهم الأوروبية عند إغلاق تعاملات الثلاثاء، ما يعكس حالة من العزوف عن المخاطرة في ظل تقييم المستثمرين نتائج أعمال الشركات الفصلية.

وتراجع مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.3% إلى 570.58 نقطة، مع تسجيل خسائر في معظم القطاعات والبورصات الرئيسة، كما هبط مؤشر «داكس» الألماني 0.75% إلى 23949 نقطة، وتراجع «كاك» الفرنسي 0.5% إلى 8067 نقطة، في حين ارتفع «فوتسي» البريطاني 0.15% إلى 9714 نقطة.

وتراجع سهم «تليفونيكا» 13.1% إلى 3.729 يورو، بعدما أعلنت الشركة خفض توزيعات أرباحها النقدية في العام المقبل، في حين ارتفع سهم «بي بي» 1.3%، بعدما سجلت الشركة البريطانية أرباحاً أعلى من المتوقع خلال الربع الثالث من العام الجاري.