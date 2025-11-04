الصين تتهم هولندا بالتسبب في فوضى سلاسل توريد رقائق السيارات

اتهمت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، الحكومة الهولندية بالتسبب في فوضى واضطراب سلاسل توريد أشباه الموصلات العالمية، بما قد يهدد إنتاج السيارات حول العالم، وذلك رغم سماح بكين مؤخراً لوحدة «نكسبريا - Nexperia» الصينية باستئناف صادراتها من الرقائق.

وقالت الوزارة في بيان، إن خطوة الحكومة الهولندية بالسيطرة على شركة «نكسبريا» تسببت في اضطراب كبير بسلاسل توريد رقائق السيارات، مشددة على أن هولندا تتحمل المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأزمة.

تأتي هذه التطورات بعدما أعلنت الحكومة الهولندية سيطرتها الإدارية على شركة «نكسبريا» -التابعة لشركة «وينجتِك تكنولوجي - Wingtech Technology» الصينية- بدعوى حماية الأمن القومي، مع إقالة رئيسها التنفيذي الصيني، ما دفع بكين إلى تعليق تصدير شحنات وحدة «نكسبريا» المحلية.

وحذرت شركات السيارات العالمية، من بينها «فورد موتور» و«فولكس فاجن» من أن القيود الصينية على صادرات «نكسبريا» قد تؤدي إلى تعطيل إنتاج السيارات في عدد من الأسواق الرئيسية.