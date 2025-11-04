1,16 مليار دولار صافي أرباح مجموعة "بي بي" الفصلية رغم تراجع الأسعار



أعلنت مجموعة «بي بي» BP النفطية البريطانية، الثلاثاء، عن ارتفاع كبير في أرباحها في الفصل الثالث من السنة، بالرغم من انخفاض الأسعار، مبدية ارتياحها للتقدم المحرز في خطة إعادة الهيكلة التي أعلنتها في مطلع العام.

وسجلت المجموعة العملاقة أرباحاً صافية بقيمة 1,16 مليار دولار، ما يتخطى بأكثر من خمس مرات أرباح الفصل الثالث من العام 2024 وقدرها 206 ملايين دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة موراي أوكينكلوس في بيان: «نواصل تحقيق تقدم جيد لخفض التكاليف وتعزيز ميزانيتنا وزيادة التدفقات النقدية والعائدات».

وذكر بصورة خاصة أن المجموعة سجلت عائدات أساسية قياسية في عمليات التكرير والتوزيع، مشيراً إلى أن التكرير تحديداً استفاد من «هوامش مؤاتية أكثر».

وكانت شركة «بي بي» التي اعتمدت في الماضي استراتيجية مناخية طموحة بالنسبة لهذا القطاع، أعلنت في بداية العام عن خطة نهوض تتضمن خفض التكاليف، مع إلغاء آلاف الوظائف، وإعادة التركيز على الهيدروكربونات.

وأكّد أوكينكلوس مجدداً الثلاثاء أنه يعتزم إجراء «مراجعة معمقة» لمحفظة الشركة الاستثمارية «بهدف تبسيطها وتحقيق المزيد من التحسن في الأداء».

وكانت «بي بي» أعلنت الاثنين بيع حصص بقيمة 1.5 مليار دولار في أصولها في الولايات المتحدة.

صدر إعلان المجموعة عن تحقيق زيادة في أرباحها الفصلية رغم تراجع الأسعار، في أعقاب إعلان مماثل صدر عن منافستيها البريطانية شل والفرنسية توتال إينرجي، أما مجموعتا شيفرون وإكسون موبيل الأمريكيتان، فأعلنتا عن تراجع في أرباحهما الصافية.