تجدد مخاوف الطلب يفاقم خسائر النفط

عمقت أسعار النفط خسائرها خلال التعاملات أمس، مع تجدد المخاوف بشأن الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وبضغط من ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم يناير 2.25% أو 1.67 دولار إلى 72.20 دولاراً للبرميل خلال التعاملات بعدما هبطت إلى 72.03 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم ديسمبر 2.50% أو 1.76 دولار إلى 68.62 دولاراً، بعدما لامست 68.45 دولاراً في وقت سابق.

وارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – 0.50% إلى 105.53 نقاط، وهو ما شكل ضغطاً على أسعار السلع المقومة بالعملة الأمريكية.

وأظهرت بيانات، تباطؤ وتيرة الائتمان الكلي الجديد في الصين -القروض الممنوحة- إلى 1.4 تريليون يوان (195 مليار دولار) خلال أكتوبر من 1.8 تريليون يوان في الشهر المناظر من العام الماضي ويأتي ذلك بعدما تباطأ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالصين إلى 0.3% في أكتوبر من 0.4% في سبتمبر، ما يعكس استمرار مخاطر انكماش الأسعار بسبب ضعف الطلب.

وتراجعت مخاطر اضطراب إمدادات الطاقة الأمريكية مع ضعف حدة الإعصار «رافائيل»، والذي عطل نحو 25% من طاقة إنتاج النفط و16% من قدرات إنتاج الغاز في خليج المكسيك حتى الأحد.