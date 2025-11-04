نينتندو ترفع توقعاتها للأرباح ومبيعات سويتش 2

أعلنت شركة ألعاب الفيديو اليابانية، الثلاثاء، أن صافي أرباحها ارتفع بنسبة 83% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 198.94 مليار ين، أي ما يعادل 1.29 مليار دولار أمريكي، للأشهر الستة المنتهية في سبتمبر. وتجاوز هذا الرقم توقعات المحللين البالغة 163.5 مليار ين، في استطلاع أجرته شركة البيانات «فيزيبل ألفا».

وعززت صانعة ألعاب الفيديو «نينتندو» توقعاتها لنتائج أعمال العام الحالي بأكمله، ورؤيتها لمبيعات منصة «سويتش 2»، بعد ارتفاع صافي الربح في النصف الأول من العام.

وتتوقع الشركة اليابانية حاليًا بيع 19 مليون وحدة من منصة الألعاب «سويتش 2» في العام المالي الذي سينتهي في مارس 2026، بدلاً من تقديرها الأولي البالغ 15 مليون وحدة.

وذلك بعدما بدأت بيع «سويتش 2» في الخامس من يونيو، ويتميز الجهاز بشاشة أكبر حجمًا وأفضل استجابة مع أداء رسومي محسن يمكن اللاعبين من الدردشة أو مشاركة الشاشة مع الأصدقاء عبر الإنترنت، وباعت الشركة 10.36 ملايين وحدة منه حتى الآن.

كما رفعت توقعاتها للربح التشغيلي للعام المالي بأكمله الذي سينتهي في مارس من العام المقبل 16% إلى 370 مليار ين (2.4 مليار دولار)، وتتوقع زيادة الإيرادات 93% عند 2.25 تريليون ين.

وفي الأشهر الستة المنتهية في سبتمبر، ارتفع صافي ربح الشركة 83% على أساس سنوي إلى 198.94 مليار ين (1.29 مليار دولار)، متجاوزاً التوقعات البالغة 163.5 مليار ين، وزادت الإيرادات بأكثر من الضعف إلى 1.100 تريليون ين.