الصين تهيمن على صناعة تكرير معادن

تكرر الصين نحو 92% من المعادن الأرضية النادرة عالمياً، ومن 60 إلى 100% من المعادن الأساسية، التي تدخل في استخدامات تقنيات الطاقة النظيفة، من البطاريات ومغناطيسات المحركات إلى مكونات توربينات الرياح والسيارات الكهربائية، ما يجعلها اللاعب الأهم في سلاسل القيمة العالمية لتقنيات البطاريات، وأشباه الموصلات، والطاقة المتجددة، ويمنحها نفوذاً استراتيجياً في سوق الطاقة النظيفة.



