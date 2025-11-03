«أوبن إيه آي» تعقد اتفاقية شراكة بـ 38 مليار دولار مع أمازون ويب سيرفسز



وقّعت شركة «أوبن إيه آي»، اتفاقية شراء سعة تخزينية سحابية بقيمة 38 مليار دولار من «أمازون ويب سيرفسز»، وهي أول صفقة بين الشركتين، وتعد إشارة على أن مطورة تقنيات الذكاء الاصطناعي لم تعد تعتمد على «مايكروسوفت» وحدها.

وبموجب الاتفاقية المُعلنة الاثنين، ستبدأ «أوبن إيه آي» فوراً بتشغيل السعة التخزينية عبر البنية التحتية لـ «إيه دبليو إس»، مستفيدةً من مئات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات من «إنفيديا»، مع خطط لتوسيع السعة التخزينية في السنوات المقبلة.

وستستخدم «أوبن إيه آي» خلال المرحلة الأولى من الاتفاقية، مراكز بيانات «إيه دبليو إس» الحالية، على أن تقوم «أمازون» في نهاية المطاف بتشييد بنية تحتية إضافية لصالح مطورة «شات جي بي تي».

مؤخراً، أعلنت «أوبن إيه آي» موجة من الصفقات، حيث أبرمت اتفاقيات تطوير بقيمة تقارب 1.4 تريليون دولار، مع شركات مثل «إنفيديا» و«برودكوم» و«أوراكل» و«جوجل»، ما دفع كثيرين للتحذير من فقاعة الذكاء الاصطناعي.

وخلال تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت، ارتفع سهم «أمازون» بنسبة 5.25 %، إلى 257.09 دولاراً، بعدما أنهى تعاملات الجمعة مرتفعاً بأكثر من 9.5 %.

وسيشهد هذا التعاون، الذي سيمتد لسبع سنوات على الأقل، قيام «أمازون ويب سيرفسز»، بتزويد «أوبن إيه آي»، بخوادم Amazon EC2 UltraServers، بما في ذلك أشباه الموصلات ووحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات GB200s وGB300s، من شركة Nvidia Corporation. من ناحية أخرى، ستزود «أوبن إيه آي»، ببنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي والسحابة.

وكجزء من الاتفاقية الجديدة الممتدة لسبع سنوات، ستتمكن «أوبن إيه آي»، من تدريب نماذج ذكاء اصطناعي جديدة باستخدام مراكز بيانات أمازون، واستخدامها لمعالجة استعلامات «شات جي بي تي». كما يمكنها استخدام وحدات المعالجة المركزية (CPU) التابعة لأمازون، لتشغيل ما يُسمى بالذكاء الاصطناعي الوكيل، حيث تُنجز التقنية المهام بشكل مستقل.

وقال مات جارمان الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون ويب سيرفسز»: «مع استمرار «أوبن إيه آي»، في دفع حدود ما هو ممكن، فإن البنية التحتية الأفضل في فئتها من «أمازون ويب سيرفسز»، ستكون بمثابة العمود الفقري لطموحاتهم في مجال الذكاء الاصطناعي»، في حين أشار نظيره في «أوبن إيه آي»، سام ألتمان، إلى أن الشراكة «تعزز النظام البيئي الواسع النطاق للحوسبة، الذي سيدعم هذا العصر القادم، ويجلب الذكاء الاصطناعي المتقدم للجميع».