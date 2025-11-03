أسعار الألمنيوم إلى أعلى مستوى في 30 شهراً

ارتفعت أسعار الألمنيوم في بورصة لندن إلى أعلى مستوى منذ مايو 2022، في ظل حالة تفاؤل بين المستثمرين مع انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وخلال تعاملات الإثنين، صعدت العقود الآجلة الأكثر نشاطاً للألمنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.75% إلى 2906 دولارات للطن، وذلك بعدما لامست أعلى مستوى لها منذ مايو 2022 عند 2920 دولاراً للطن، بعدما سجلت مكاسب بنسبة 7% خلال أكتوبر، في أفضل أداء شهري لها منذ أكثر من عام.

وحدت البيانات الاقتصادية من توسيع مكاسب المعدن الأبيض، إذ كشف مسح أجرته «إس أند بي جلوبال» تراجع قراءة مؤشر مدير المشتريات الصناعي في الصين إلى 50.6 نقطة خلال أكتوبر، في حين كان متوقعاً وصولها إلى 50.9 نقطة.