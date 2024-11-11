«تسلا» ثامن أكبر شركة في العالم.. والسهم يقفز 11 %



ارتفع سهم شركة «تسلا» بشكل قوي خلال تعاملات الاثنين، لتعزز صانعة السيارات الكهربائية مكانتها بين أكبر شركات العالم قيمة سوقية، وتحتل المركز الثامن بنحو 1.145 تريليون دولار.



وقفز سهم «تسلا» بأكثر من 11 %، إلى 356.72 دولاراً، خلال التداولات، بعدما لامس 357.30 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ 21 أبريل 2022 (364.07 دولاراً).



وارتفع السهم بأكثر من 38 % عقب الانتخابات الأمريكية، وهو ما سيكون أفضل أداء له على مدار أربع جلسات، منذ ارتفاعه بنحو 40 % خلال الفترة التي انتهت في 24 مارس 2020.



وعززت المكاسب من ثروة الملياردير «إيلون ماسك» بنسبة 5.85 %، أو 17.7 مليار دولار، ليحافظ على صدارة أثرياء العالم بنحو 321.7 مليار دولار، حيث يمتلك 20.5 % من أسهم صانعة السيارات الكهربائية.