هل تتمسك وول ستريت بـ«تفاؤل نوفمبر» التاريخي؟

يترقب المستثمرون في «وول ستريت» خلال الأسبوع الجاري موجة صعود للأسهم الأمريكية وسط أسبوع حافل بإعلانات أرباح الشركات، مقترنة بمخاوف بشأن متانة موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ومدى استعداد الاحتياطي الفيدرالي للمضي بخفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر.

وبحسب تقرير رويترز للأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الجاري، فقد اختتم مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تداولات أكتوبر مرتفعاً بنسبة 2.3%، محققاً سادس شهر على التوالي من المكاسب، رغم التقلبات التي شهدها الأسبوع الأخير بعد نتائج متفاوتة لشركات التكنولوجيا الكبرى، بالإضافة إلى تراجع توقعات خفض الفائدة بعد أن أقدم الفيدرالي الأمريكي الأربعاء الماضي على خفضها ربع نقطة مئوية كما كان متوقعاً.

وأكد رئيس الفيدرالي جيروم باول، عقب اجتماع السياسة النقدية لشهر أكتوبر، أن خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر «ليس أمراً محسوماً»، ما يخالف توقعات الأسواق التي كانت ترى في هذا القرار أمراً شبه مؤكد.

وتجاوزت أرباح الشركات التوقعات بوجه عام، إذ تظهر بيانات LSEG IBES أن أرباح الشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال الربع الثالث تسير نحو نمو بواقع 13.8% مقارنة بالعام الماضي، ومن المنتظر أن تعلن أكثر من 130 شركة من المؤشر نتائجها خلال الأسبوع الجاري.

ومع استمرار الارتفاع، بلغ مضاعف الربحية المستقبلي لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكثر من 23 مرة، ليقترب من مستويات ذروة فقاعة الإنترنت قبل 25 عاماً، وفق بيانات LSEG Datastream، ما يزيد قلق بعض المستثمرين بشأن ارتفاع التقييمات.

وقال أنجيلو كوركافاس كبير محللي الاستثمار العالمي لدى «إدوارد جونز»: «إذا افترضنا أننا بدأنا نقترب من سقف التقييمات، فإن الأرباح ستكون العامل الحاسم لدفع العوائد مستقبلاً، إذ سيكون المستثمرون أكثر حذراً تجاه مستويات تسعير تشبه فقاعة التكنولوجيا».

وتاريخياً، يعد نوفمبر أفضل أشهر العام أداءً ويدعمه ديسمبر غالباً بأداء قوي أيضاً، حيث ارتفع المؤشر في نوفمبر بمعدل 1.87% منذ 1950، مقابل متوسط 1.43% في ديسمبر، بحسب Stock Trader’s Almanac؛ إلا أن مكاسب العام الحالي التي بلغت 16% للمؤشر وقرابة 23% لمؤشر ناسداك تثير تساؤلات حول ما إذا كان جزء من مكاسب نهاية العام قد تحقق مبكراً.

ومع ذلك، تشير البيانات التاريخية إلى إمكانية استمرار الزخم؛ فمن بين 21 مرة تجاوز فيها المؤشر مكاسب 15% خلال الأشهر العشرة الأولى، واصل الصعود في أغلب الحالات بنهاية العام، وفق Truist Advisory Services.

ومن بين الشركات التي أعلنت نتائجها حتى الأربعاء، تجاوزت 83% التوقعات، وهو معدل يعد من بين الأعلى تاريخياً وفق «نيد ديفيس ريسيرش».

لكن الأسواق لم تخل من الهزات؛ فقد تراجعت أسهم «ميتا» و«مايكروسوفت» عقب إعلان خطط لزيادة الإنفاق لدعم توسعها في الذكاء الاصطناعي، فيما ارتفع سهم «ألفابت» بدعم من ثقة المستثمرين بقدرتها على تمويل توسعها عبر تدفقاتها النقدية.

وقفز سهم «أمازون» بعد نتائج قوية لوحدة الحوسبة السحابية وتراجع المخاوف من تخلفها عن سباق الذكاء الاصطناعي.

ورغم أن قطاع الذكاء الاصطناعي أسهم بشكل كبير في ارتفاع المؤشر 90% منذ بدء السوق الصاعدة قبل أكثر من ثلاث سنوات، فإن المستثمرين يترقبون دلالات ملموسة على العوائد المحققة من هذه الاستثمارات.

وقال إريك كوبي كبير مسؤولي الاستثمار في North Star Investment Management: «يريد المستثمرون رؤية ليس فقط آفاق النمو، ولكن أيضاً حجم الإنفاق والعائد المتوقع منه».

وتستعد شركات بارزة للإعلان عن نتائجها الأسبوع المقبل، من بينها «أدفانسد مايكرو ديفايسز» و«كوالكوم» و«بالانتير»، إضافة إلى «ماكدونالدز» و«أوبر»، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن سوق العمل مع غياب البيانات الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر منذ الأول من أكتوبر.

وأعلنت «أمازون» هذا الأسبوع نيتها خفض نحو 14 ألف وظيفة من القوة العاملة لديها، مع توقعات بمزيد من التخفيضات خلال العام المقبل، ما يزيد قلق المستثمرين في ظل نقص البيانات الاقتصادية الحكومية وتأجيل تقرير الوظائف الذي كان مقرراً نشره في 7 نوفمبر.

ويقول روبرت بافليك، مدير المحافظ في Dakota Wealth Management: «نقص البيانات الرسمية وإشارات تسريح الموظفين يثيران توتر الأسواق».

ومع تأخر البيانات، يعتمد المستثمرون على مؤشرات بديلة مثل تقرير التوظيف من ADP وقياسات ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان، في ظل محاولات الفيدرالي تحديد مساره المقبل لأسعار الفائدة وسط «الفراغ المعلوماتي».

أبرز أحداث الأسبوع:

الإثنين 3 نوفمبر:

مؤشر مديري المشتريات الصناعي النهائي للولايات المتحدة

مؤشر معهد إدارة التوريد للقطاع الصناعي

بيانات الإنفاق على البناء

الثلاثاء 4 نوفمبر:

بيانات الميزان التجاري للولايات المتحدة

بيانات طلبات المصانع

بيانات فرص العمل

الأربعاء 5 نوفمبر:

تقرير التوظيف الصادر عن ADP

مؤشر مديري المشتريات الخدمي النهائي للولايات المتحدة

مؤشر معهد إدارة التوريد للقطاع الخدمي

الخميس، 6 نوفمبر

طلبات إعانة البطالة الأسبوعية

بيانات الإنتاجية الأمريكية للربع الثالث

بيانات مخزونات الجملة

الجمعة 7 نوفمبر:

تقرير الوظائف الأمريكية ومعدل البطالة ومتوسط الأجور

مؤشر ثقة المستهلك (قراءة أولية)

بيانات الائتمان الاستهلاكي