«أوبك+» تتفق على زيادة إنتاج النفط 411 ألف برميل يومياً في يوليو

اتفق تحالف «أوبك+» على زيادة إنتاج النفط 411 ألف برميل يومياً بداية من يوليو المقبل، وللشهر الثالث على التوالي، ما يُسرع من استئناف الإنتاج المتوقف، في خطوة يمكن أن تفاقم التراجع في أسعار الخام، بحسب البيان الصادر عن التحالف.

وأكدت السعودية وروسيا والإمارات والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، خلال الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، التزامها المشترك باستقرار السوق النفطي، في ظل الأسس القوية الراهنة، التي تقوم عليها السوق، وقررت تعديل الإنتاج بالزيادة.

وتأتي هذه الزيادة في أعقاب زيادات مماثلة قررت في مايو ويونيو، وأنهت سنوات من جهود المجموعة لدعم أسعار النفط العالمية، ما أدى إلى انخفاض أسعار الخام إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات.

وأكدت الدول الـ 8 عزمها التعويض الكامل عن أي إنتاج زائد منذ يناير 2024، ومن المقرر أن تعقد دول «أوبك+» الـ 8 اجتماعات شهرية، لمراجعة ظروف السوق، والالتزام، والتعويضات، كما ستجتمع الدول الـ 8 في 6 يوليو 2025، لتحديد مستويات إنتاج أغسطس.

قرار التحالف يمثل المرة الثالثة على التوالي، التي تقرر فيها الدول الـ8 رفع الإنتاج، إذ اتفق التحالف باجتماعه السابق على زيادة الإنتاج لشهر يونيو بواقع 411 ألف برميل يومياً، بعد قراره بالاجتماع الأسبق بزيادة وتيرة الإنتاج لشهر مايو بالكمية نفسها.

خطوة «أوبك+» تأتي بعد أن أقر اجتماع وزراء التحالف قبل 3 أيام تكليف أمانة منظمة أوبك بتطوير آلية، لتقييم الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى (MSC) للدول المشاركة، لاستخدامها مرجعاً لتحديد خطوط الأساس للإنتاج لعام 2027 لجميع دول التحالف النفطي، إذ صادق الاجتماع الوزاري 39 لدول «أوبك+»، البالغ عددهم 22، على حصص الإنتاج الحالية المعتمدة على مستوى المجموعة.

وفي تقريرها لشهر مايو أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العامين الحالي والمقبل عند 1.3 مليون برميل، دون تغيير، لكنها واصلت ترجيح انخفاض المعروض من خارج دول المنظمة. وبحسب التقرير فإن إجمالي الطلب العالمي على النفط سيصل خلال الربع الأخير من العام الحالي إلى حوالي 106.2 ملايين برميل يومياً منخفضاً عن توقعات أبريل بحوالي 200 ألف برميل كل يوم، أما بالنظر إلى 2025 بأكمله فما زالت التوقعات عند 105 آلاف برميل تقريباً يومياً دون تغيير عن تقرير أبريل.