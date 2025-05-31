انخفاض الإنتاج الصناعي الياباني في أبريل

انخفض الإنتاج الصناعي الياباني في أبريل بنسبة 0.9% عن الشهر السابق، متأثراً بانخفاض معدات تصنيع شاشات العرض المسطحة بحسب بيانات وزارة الصناعة والاقتصاد.

وبقي تقييم الوزارة الأساسي للإنتاج الصناعي دون تغيير وهو أنه "يتقلب بشكل غير حاسم في ظروف غير مضمونة للبيئة المحيطة بالإنتاج".

وذكرت الوزارة أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على البيانات الإجمالية كان محدوداً، بينما أعربت بعض الشركات عن قلقها بشأن آفاق التصنيع.

وبين 15 قطاعاً صناعيًا شملها المسح، شهدت ستة قطاعات، بينها آلات الإنتاج ومعدات النقل باستثناء السيارات والمعادن المصنعة، انخفاضاً في الإنتاج، بينما سجلت ثماني قطاعات، تشمل قطع الغيار والأجهزة الإلكترونية والآلات العامة والأجهزة المخصصة للأعمال، زيادة، وبقيت بقية الصناعات التحويلية، بما في ذلك ألياف الكربون، دون تغيير عن الشهر السابق.

وانخفض إنتاج الآلات بنسبة 8.7% بسبب تراجع إنتاج معدات تصنيع شاشات العرض للتصدير، بينما ارتفع إنتاج قطع الغيار والأجهزة الإلكترونية بنسبة 5.4%، مدعوماً بالطلب القوي على لوحات الدوائر الإلكترونية والدوائر المتكاملة المنطقية للاستخدام المحلي والخارجي.

واستنادًا إلى استطلاع للرأي أجرته الوزارة بين الشركات الصناعية، تتوقع الوزارة أن يقفز الإنتاج بنسبة 9% في مايو، مدفوعاً بشكل رئيسي بآلات الإنتاج، ثم ينخفض بنسبة 3.4% في يونيو.

وفي أبريل، ارتفع مؤشر الشحنات الصناعية بينما انخفض مؤشر المخزونات.