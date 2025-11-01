الإقبال على المخاطرة يرفع العملات المشفرة

ارتفعت أسعار العملات المشفرة، أمس، مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر عقب إعلان أكبر اقتصادين في العالم التوصل إلى اتفاقات تجارية. وخلال التعاملات صعدت بتكوين 2.65% عند 109540.28 دولاراً، بعدما لامست 110393.90 دولاراً، واستحوذت على نحو 59.4% من قيمة سوق العملات المشفرة. وزادت إيثيريوم 3.35% إلى 3832.90 دولاراً، فيما أضافت الريبل نحو 2.5% عند 2.4875 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.68 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الساعات الأخيرة 177.67 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب» يأتي ذلك عقب اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نظيره الصيني شي جين بينغ، أول من أمس، على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين.