الذهب يرتفع ويحقق مكاسب للشهر الثالث

تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للارتفاع، ليحقق المعدن الأصفر مكاسبه الشهرية الثالثة، مع تقييم الأسواق تعثر الجهود الدبلوماسية بشأن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وخلال التعاملات ارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر 0.7% أو 28.10 دولاراً عند 4044 دولاراً للأونصة.

وزاد سعر التسليم الفوري للذهب 0.1% عند 4028.75 دولاراً، فيما أضاف نظيره الفضة نحو 0.4% عند 49.11 دولاراً.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، 0.15% عند 99.69 نقطة.

وبينما استقرت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر عند 48.62 دولاراً للأوقية، هبطت الأسعار الفورية للبلاتين بنسبة 1% عند 1591.17 دولاراً، في حين صعد نظيره البلاديوم بأكثر من 1% عند 1470.18 دولاراً.