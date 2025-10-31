أرباح أمازون تتجاوز التوقعات مع تسارع أعمال الحوسبة السحابية



أعلنت شركة أمازون عن نتائج الربع الثالث التي جاءت أعلى من التوقعات، مدعومة بأعمالها في مجال الحوسبة السحابية، والتي نمت بأسرع وتيرة لها منذ عام 2022.

أعلنت أمازون تجاوز الإيرادات وربحية السهم التوقعات، حيث سجلت نمواً كبيراً في خدمات السحابة. ورفعت الشركة العملاقة توقعات الإنفاق إلى 125 مليار دولار.

وجاءت ربحية السهم 1.95 دولار، مقابل تقديرات بنحو 1.57 دولار.

وبلغت الإيرادات 180.17 مليار دولار، مقابل تقديرات بنحو 177.8 مليار دولار.

وحققت خدمات أمازون ويب 33 مليار دولار، مقابل توقعات بنحو 32.42 مليار دولار، وحققت الإعلانات 17.70 ملياراً مقابل توقعات بقيمة 17.34 مليار دولار.

ارتفعت الإيرادات في وحدة الحوسبة السحابية لشركة أمازون بنسبة 20.2% خلال الربع، متجاوزة توقعات المحللين للنمو بنسبة 18.1%.

كان نمو الحوسبة السحابية مصدر قلق رئيسياً للشركة، حيث تواجه ضغوطاً متزايدة من منافسيها غوغل ومايكروسوفت، اللتين حققتا معدلات نمو أعلى من أمازون.

وبلغت المبيعات 180.2 مليار دولار في الربع الثالث 2025 متجاوزة توقعات المحللين البالغة 177.9 مليار دولار.

في الربع الحالي، توقعت أمازون أن تتراوح مبيعاتها بين 206 و213 مليار دولار. وتجاوزت نقطة المنتصف لتوقعات الإيرادات، البالغة 209.5 مليارات دولار، تقديرات 208 مليارات دولار، وفقاً لـ LSEG.