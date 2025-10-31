أرباح «آبل» تفوق التوقعات بفضل الطلب على الآيفون

أعلنت شركة «آبل»، عن أرباح الربع الرابع من السنة المالية والتي فاقت توقعات المحللين، وقدمت توقعات قوية للشركة للربع المنتهي في ديسمبر.

وبلغت ربحية السهم 1.85 دولار، مقابل توقعات بنحو 1.77 دولار، فيما وبلغت الإيرادات 102.47 مليار دولار، مقابل تقديرات 102.24 مليار دولار.

وبلغ صافي دخل عملاق التكنولوجيا في الربع الرابع حوالي 27.5 مليار دولار، أو 1.85 دولار للسهم الواحد، ارتفاعاً من 14.7 مليار دولار، أو 0.97 دولار للسهم الواحد، في العام السابق. وكان المحللون يتوقعون في المتوسط 1.77 دولار للسهم الواحد. وعادة ما تستثني تقديرات المحللين البنود الخاصة.

وبلغت إيرادات آيفون 49.3 مليار دولار، مقابل تقديرات 50.19 مليار دولار، فيما بلغت إيرادات ماك 8.73 مليارات دولار، مقابل تقديرات 8.59 مليارات دولار، وبلغت إيرادات آيباد 6.95 مليارات دولار، مقابل تقديرات 6.98 مليارات دولار.

فيما جاءت إيرادات المنتجات الأخرى 9.01 مليارات دولار، مقابل تقديرات 8.49 مليارات دولار، وبلغت إيرادات الخدمات 28.74 مليار دولار، مقابل تقديرات 28.17 مليار دولار.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة «آبل»، في بيان: «تفخر «آبل» بالإبلاغ عن رقم قياسي لإيرادات ربع سبتمبر بلغ 102.5 مليار دولار، بما في ذلك رقم قياسي لإيرادات آيفون في ربع سبتمبر، ورقم قياسي لإيرادات الخدمات على الإطلاق».

وأعلن مجلس إدارة «آبل» عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.26 دولار للسهم الواحد.