أرباح ستاربكس تنخفض 85 % في 3 أشهر

سجلت شركة «ستاربكس» إيرادات أفضل من التوقعات في الربع الأخير من عامها المالي، لتشهد نمواً فصلياً لأول مرة خلال عامين تقريباً، وعلى الرغم من تراجع حاد في الأرباح.

وتراجعت أرباح الشركة بنسبة 85 % إلى 133.1 مليون درهم، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 5 % مسجلة 9.57 مليارات دولار، مقابل 9.35 مليار دولار متوقعة، وبلغت الأرباح لكل سهم 52 سنتاً معدلة مقابل 56 سنتاً متوقعة.

وقالت الشركة في تقرير النتائج إنها سجلت 107 حالات إغلاق صافية لمتاجرها خلال الربع المنتهي في سبتمبر، لتنهي هذه الفترة بأقل قليلاً من 41 ألف متجر عالمياً.

وانخفض هامش التشغيل وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بمقدار 1150 نقطة أساس إلى 2.9 % على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى تكاليف إعادة الهيكلة المرتبطة بإغلاق المقاهي وتبسيط هيكل الدعم، والتضخم، والاستثمارات.

ارتفعت مبيعات سلسلة المقاهي العالمية من متاجرها المماثلة بنسبة 1 %، مدفوعة بالأسواق العالمية. وارتفع صافي المبيعات بنسبة 5 % ليصل إلى 9.57 مليارات دولار.