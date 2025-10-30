المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي الأوروبي، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 2%، في إشارة إلى اتباع نهج الترقب والانتظار مع تراجع التضخم وإظهار اقتصاد منطقة اليورو قدراً من المرونة.

وأبقى القرار، الذي اتخذ في اجتماع نادر لمجلس المحافظين في مدينة فلورنسا بدلاً من فرانكفورت، أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى بعد سلسلة من عمليات الخفض خلال النصف الأول من العام.

وتتعارض هذه الخطوة مع سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي خفض أسعار الفائدة، أمس الأربعاء، للمرة الثانية خلال عام 2025.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز منتصف أكتوبر أن معظم الاقتصاديين يتوقعون إبقاء البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع دون تغيير حتى نهاية العام، بينما يرى 57% من المشاركين (45 من أصل 79) أن الفائدة ستبقى مستقرة حتى نهاية عام 2026.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أيضاً أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو وسبتمبر، مشيراً إلى وجود «بيئة استثنائية تتسم بعدم اليقين».

وقال مارتن كوشر، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك الوطني النمساوي، خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: «أعتقد أننا في وضع جيد حاليًا. لذا، لا داعي لتغيير أي شيء، طالما لم تحدث تغييرات جوهرية تُجبرنا على التحرك».

وأضاف كوشر أن «دورة التيسير النقدي في مراحلها الأخيرة»، لكنه شدد على عدم الحاجة إلى «الالتزام المسبق» بأي مسار محدد.

وفي مقابلة منفصلة، قال فرانسوا فيليروي دي غالهاو، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إنه يدعو إلى «البراغماتية السريعة» في التعامل مع مسار الفائدة، مؤكدًا: «نحن في وضع جيد... لكن الوضع الجيد ليس وضعًا ثابتًا».