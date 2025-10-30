إيرادات "ألفابت" الفصلية تتجاوز 100 مليار دولار للمرة الأولى



أعلنت شركة ألفابت عن أرباح الربع الثالث، الأربعاء، حيث قفزت الأرباح بنسبة 33% إلى 34.97 مليار دولار، أي ما يعادل 2.87 دولار للسهم، مقارنة بـ26.3 مليار دولار، أي ما يعادل 2.12 دولار للسهم، في الربع نفسه من العام الماضي.

في سبتمبر فرضت هيئات تنظيمية تابعة للاتحاد الأوروبي غرامة احتكارية على غوغل بقيمة 3.45 مليارات دولار لممارساتها المناهضة للمنافسة في أعمالها المربحة في مجال تكنولوجيا الإعلان، وقد أثر ذلك بشكل كبير في صافي الدخل المعلن عنه.

وارتفعت الإيرادات الفصلية للشركة بنسبة 16% متجاوزة 102.3 مليار دولار لأول مرة على الإطلاق.

وبلغت إيرادات إعلانات يوتيوب 10.26 مليارات دولار، بزيادة 15%، وهي أعلى من توقعات وول ستريت.



أعلنت ألفابت عن إجمالي إيرادات إعلانية بلغت 74.18 مليار دولار، بزيادة 12.6% مقارنة مع 65.85 مليار دولار في العام الماضي.

جاء هذا الأداء الإيجابي في ظل زخم إيرادات قسم الحوسبة السحابية «غوغل كلاود» التي ارتفعت 33.5%، إلى 15.15 مليار دولار، مقابل 14.74 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. فيما بلغت تكاليف استقطاب الزيارات 14.78 مليار دولار مقابل 14.82 مليار دولار.

وحققت أعمال البحث في غوغل إيرادات بلغت 56.56 مليار دولار، بزيادة قدرها 15% عن العام السابق.

مع إعلان ألفابت عن أحدث نتائجها المالية تتوقع وول ستريت أن يحقق عملاق البحث نمواً في الإيرادات بنسبة 13% على أساس سنوي.

ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 38% في الربع الثالث، وهو أفضل أداء ربع سنوي لها منذ عقدين، واستمر في الارتفاع، حيث ارتفع بنسبة 11% حتى الآن في أكتوبر، متوجاً ربعاً مليئاً بالإعلانات عن منتجات الذكاء الاصطناعي، ونجاحاً تنظيمياً.