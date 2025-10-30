3.54 مليارات مستخدم لـ«ميتا» يومياً.. والأرباح تهوي

تراجعت أرباح «ميتا» بوتيرة حادة خلال الربع الثالث من عام 2025، بسبب تحمل مالكة «فيسبوك» تكلفة إضافية غير نقدية وغير دورية نتيجة تطبيق الولايات المتحدة ضريبة الحد الأدنى البديلة بموجب «القانون الكبير والجميل»، الذي أقرته الإدارة الأمريكية.

وانخفض صافي الدخل 83% إلى 2.7 مليار دولار، أو ما يعادل 1.05 دولار للسهم، وكان ليصبح 18.64 مليار دولار، أو 7.25 دولارات للسهم، لولا الالتزام الضريبي الجديد.

2.7 مليار دولار صافي الربح بانخفاض 83 %

7.25 دولارات ربحية السهم (6.69 دولارات التوقعات)

51.24 مليار دولار الإيرادات (49.4 مليار دولار التوقعات)

26 % ارتفاع في مبيعات الشركة

116 مليار دولار نفقات العام 2025 (114 مليار دولار)

56 مليار دولار الإيرادات المتوقعة في الربع الرابع

4.4 مليارات دولار خسائر «ريالتي لابز» التابعة لميتا

70 مليار دولار خسائر الاستثمار في تقنيات «الواقع الافتراضي المعزز»

3.54 مليارات مستخدم نشط يومياً

50.08 مليار دولار مبيعات الإعلانات (48.5 مليار دولار التوقعات)

78.450 موظفاً بنهاية سبتمبر بزيادة 8%