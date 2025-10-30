الذهب لا يفقد بريقه .. البنوك المركزية تشتري 220 طن في 3 أشهر بارتفاع 28%

كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية حول العالم سرعت وتيرة مشترياتها من المعدن الأصفر خلال الربع الثالث من العام الجاري، رغم الأسعار القياسية التي وصل إليها المعدن النفيس.

وقال المجلس في تقرير صدر الخميس، إن البنوك المركزية اشترت نحو 220 طناً من الذهب بين يوليو وسبتمبر، بزيادة 28% على أساس فصلي.

وأشار المجلس إلى أن إجمالي الطلب العالمي على الذهب -بما في ذلك المتداول خارج البورصة- ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 1313 طناً، وهو أعلى مستوى فصلي منذ بدء تسجيل البيانات.

وتصدر البنك الوطني الكازاخستاني مشتريات الربع، حيث أضاف المصرف المركزي 18 طناً من الذهب إلى احتياطياته لترتفع إلى 324 طناً.

وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي البرازيلي أجرى أول عملية شراء للذهب منذ يوليو 2021، حيث زاد احتياطاته بنحو 15 طناً في سبتمبر، لترتفع حيازاته الإجمالية إلى 145 طناً.

وذكر التقرير أن أسعار الذهب سجلت خلال الربع الثالث 13 مستوى قياسياً جديداً، مرتفعة بنسبة 16% لتبلغ في المتوسط 3456.54 دولاراً للأوقية، بزيادة 40% على أساس سنوي.

طلب غير مسبوق

هذا وشهدت مشتريات الذهب ارتفاعاً غير مسبوق في الربع الثالث من السنة الجارية، وفُسر هذا الإقبال بغموض الوضع الجيوسياسي والاقتصادي العالمي، وبخشية المستثمرين من تفويت الارتفاع التاريخي في أسعار المعدن الأصفر.

ولاحظ تقرير لمجلس الذهب العالمي عن الربع الثالث من السنة الحالية أن الطلب على الذهب بين يوليو وسبتمبر وصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2000 على الأقل، عندما بدأ المجلس المختص بتنظيم سوق الذهب، في تسجيل البيانات.

وأوضح التقرير أن حجم المبيعات على أساس الوزن زاد بنسبة 3% عما كان عليه في الفترة نفسها من العام المنصرم، إذ بلغ 1313 طناً، إلا أن نسبة الارتفاع تبلغ 44 على أساس قيمة المشتريات التي حققت رقما قياسيا هو 146 مليار دولار خلال هذا الربع.

ويعود هذا الارتفاع إلى كون المعدن الأصفر ملاذاً آمناً وسط حالة عدم اليقين التي سادت خلال السنوات الأخيرة، جراء عوامل أبرزها حربا أوكرانيا وغزة والتوترات التجارية منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ورأت المحللة في المجلس لويز ستريت أن الذهب فرض نفسه ركيزة لتنويع المحفظة الاستثمارية.

ولاحظ المجلس أن ضعف الدولار أسهم أيضاً في تعزيز سعر الذهب، إذ ثمة تنافس بين هذين الأصلين الآمنين.

ونتيجة لذلك ارتفع سعر أونصة الذهب بثبات في الأشهر الأخيرة، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 4381 دولاراً في أكتوبر.

وشهد هذا السعر ارتفاعاً بنسبة 16% في الربع الثالث، بين يوليو وسبتمبر، ليصل في المتوسط إلى 3456 دولاراً، وهو مستوى غير مسبوق، وفقاً للتقرير.

وأشار المجلس إلى أن هذه الزيادة الكبيرة جذبت المستثمرين بدافع الخوف من تفويت المزيد من المكاسب.

وقد أدى ذلك إلى زيادة بنسبة 47% على أساس سنوي في حجم مشتريات السبائك والعملات المعدنية وصناديق الاستثمار المتداولة، وهي منتجات سوق الأسهم التي تحاكي أسعار الذهب.