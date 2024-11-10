«بتكوين» تلامس 80 ألف دولار للمرة الأولى

يقترب سعر «بتكوين» من 80 ألف دولار للمرة الأولى، مدفوعاً بتبني الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب للأصول الرقمية، واحتمال أن يضم الكونغرس مشرعين مؤيدين للعملات المشفرة.

ارتفع سعر العملة المشفرة الأبرز بنسبة 4.3% إلى 79771 دولاراً لأول مرة الأحد، وظلت قرب 79 ألف دولار خلال التداولات. كما ارتفعت أيضاً عملات أصغر مثل «كاردانو» و«دوج كوين» المفضلة لدى جمهور «الميم».

وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بوضع الولايات المتحدة في قلب صناعة الأصول الرقمية، بما في ذلك إنشاء مخزون استراتيجي من عملة «بتكوين»، وتعيين منظمين مؤيدين للأصول الرقمية.

وساهم فوز الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية في تعزيز قيمة العملة المشفرة، إذ أعرب ترامب مراراً عن دعمه للأصول المشفرة ووعد بجعل الولايات المتحدة «القوة العظمى للبيتكوين والعملات المشفرة في العالم».

شهدت فترة رئاسة ترامب السابقة تخفيضات ضريبية على الشركات جلبت المزيد من السيولة إلى الأسواق، مما شجع الاستثمار في الأصول عالية النمو مثل العملات المشفرة.

وأعلن ترامب في سبتمبر أنه سيطلق مع أبنائه ورجال الأعمال منصة للعملات الرقمية تسمى World Liberty Financial.

تمكن World Liberty Financial المستخدمين من إقراض أو اقتراض العملات المشفرة من أو إلى بعضهم البعض - وهي خدمة تقدمها بالفعل العديد من المنصات، ومن أشهرها Aave.

وساهم قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2024، بدعم أسعار عملة بتكوين، إذ يعزز ضعف معدلات الفائدة، السيولة ويشجع الأفراد على المخاطرة وتحقيق عوائد ربحية أعلى من خلال الاستثمار في أصول ذات ربحية عالية محفوفة بالمخاطر، مثل العملات المشفرة.

وخفض الفيدرالي الأمريكي، في 7 نوفمبر، سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، بعد أقل من يومين من فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة.

ويعد هذا هو الخفض الثاني على التوالي لأسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي بعد خفض نصف نقطة في 18 سبتمبر، لأول مرة منذ 4 سنوات.