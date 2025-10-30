أرباح «شل» تتجاوز التوقعات.. والشركة تمنح المزيد من الأموال للمستثمرين

قالت شركة العملاقة للنفط إن الأرباح ارتفعت أكثر من المتوقع على مدار الربع الماضي، وسط زيادة ناتجة عن ارتفاع حجم المبيعات وهامش التداول.

وقالت المجموعة إنها سوف تسلم 3.5 مليارات دولار أخرى لحاملي الأسهم، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وذكرت الشركة المدرجة على بورصة لندن أن الأرباح المعدلة بلغت 5.43 مليارات دولار للربع الثالث في 2025، متجاوزة توجيهات المحللين.

وقالت إن هذا يمثل زيادة بواقع 27 % عن الربع السابق ولكن أقل من الـ6 مليارات دولار التي جرى تسجيلها في نفس الفترة من العام السابق.

وتحسن حجم المبيعات مقابل الربع السابق، بينما حققت الشركة أيضاً فائدة بقيمة 161 مليون دولار من التخفيضات الضريبية على مدار الربع.

وكانت شل مدعومة أيضاً بأعمالها في مجال الغاز التي شهدت قفزة في الدخل بواقع 28 % وارتفاع الأرباح بواقع 23 % للربع الثالث.

وقال وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة شل، في بيانٍ: «حققت شل نتائج قوية أخرى، مع تقدمٍ واضح في محفظتنا الاستثمارية وأداءٍ متميز في أنشطة التسويق وأصول المياه العميقة في خليج أمريكا والبرازيل».

كما أعلنت الشركة عن إعادة شراء أسهم جديدة بقيمة 3.5 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مواصلةً وتيرة العوائد للمساهمين، في حين أشارت إلى أن هذا هو الربع السادس عشر على التوالي الذي تشهد فيه عمليات إعادة شراءٍ لا تقل عن 3 مليارات دولار.

وانخفض صافي دين الشركة إلى 41.2 مليارات دولار بنهاية الربع الثالث، مقارنةً بـ 43.2 مليار دولار في الربع السابق.

وارتفع سعر سهم شل المدرج في بورصة لندن بأكثر من 16% منذ بداية العام، متفوقًا على أداء نظيراتها في القطاع.