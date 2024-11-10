139.3 مليار دولار استثمارات الشركات الصينية المملوكة للدولة في البحث والتطوير

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن لجنة الإشراف وإدارة الأصول المملوكة للدولة في الصين "SASAC"، أن استثمارات الشركات المملوكة للدولة في البحث والتطوير تجاوزت حاجز التريليون يوان (حوالي 139.3 مليار دولار أمريكي) سنوياً خلال عامي 2023 و2024.

ونقل تلفزيون الصين المركزي عن تان زو جون، نائب مدير لجنة "SASAC"، أن استثمارات الشركات في الصناعات الإستراتيجية الناشئة سجلت ارتفاعاً بنسبة 32.1% خلال العام الماضي، محققةً إيرادات تخطت 10 تريليونات يوان (حوالي 1.4 تريليون دولار أمريكي).

وأوضح تان، أن هذه الاستثمارات شهدت نمواً بنسبة 17.6% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يشكل نحو 40% من إجمالي استثمارات الشركات المركزية.

وأشار إلى أن اللجنة ستقود المؤسسات المملوكة للدولة نحو التركيز على تطوير سلاسل الصناعة المرتبطة بتعزيز قوى الإنتاج الجديدة، مع تكثيف الجهود لتحويل الابتكارات التكنولوجية إلى تطبيقات صناعية.

وبحسب البيانات، بلغت استثمارات الشركات المركزية في الصناعات الإستراتيجية الناشئة 1.4 تريليون يوان (ما يعادل 195 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، محققة إنجازات بارزة في مجالات تقنية المعلومات من الجيل الجديد، والذكاء الاصطناعي، ومركبات الطاقة الجديدة.