ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء التوصل الى اتفاق تجاري مع رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ، بعد لقاء بين الرئيسين في مدينة جيونغجو.

ورداً على أسئلة الصحافيين في هذا الصدد قال ترامب "لقد أنجزناه"، من دون تفاصيل إضافية.

وتلقى دونالد ترامب خلال لقائه الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، نسخة من تاج مذهّب، هي هدية رمزية للملياردير الذي لم يُخفِ يوما حبّه لهذا المعدن الثمين.

وفي إطار جولته الآسيوية، التقى ترامب نظيره الكوري الجنوبي الأربعاء في جينجيو في كوريا الجنوبية حيث تُعقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، والتي من المقرر أن يلتقي ترامب خلالها الرئيس الصيني شي جينبينغ لخفض التوترات التجارية بين البلدين.

وفي ختام حفلة استقبال فخمة في جينجيو، قُدِّمت لترامب نسخة طبق الأصل من تاج كان يضعه ملوك شيلا، السلالة التي حكمت كوريا من عام 57 قبل الميلاد إلى سنة 935 ميلادية.

وأُبلغ ترامب أن الهدية هي نسخة طبق الأصل من "أكبر وأفخم تاج ذهبي موجود" من عصر شيلا. ويمثل هذا التاج "الرابط الإلهي بين السلطة السماوية والأرضية".

وبحسب المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، يرمز التاج إلى "السلام والتعايش والازدهار المشترك في شبه الجزيرة، وهي قيم تعكس فترة طويلة من الاستقرار في ظل سلالة شيلا".

ومُنح ترامب أيضا وسام موغونغوا، وهو أعلى وسام استحقاق في كوريا الجنوبية.

وقيل له إن الوسام المزيّن بورقة غار مُنح له على "السلام والازدهار اللذين سيساهم في تحقيقهما في شبه الجزيرة الكورية".

وردّ الرئيس الأميركي بالقول "إنه شرف عظيم. أود وضعه فورا".