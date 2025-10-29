أرباح «يو بي إس» تقفز 75% والأصول المدارة تتجاوز تريليوني دولار

حقق البنك السويسري «يو بي إس» نتائج مالية أعلى من المتوقعة خلال الربع الثالث، كما تجاوزت الأصول الاستثمارية المدارة تريليوني دولار، مع الزخم القوي في أعمال الثروة والاستثمار واستمرار التقدم في عملية اندماج «كريدي سويس».

وأشار «يو بي إس» إلى استمرار تدفق الاستثمارات الجديدة، حيث ارتفعت الأصول المدارة للمجموعة بنسبة 4% على أساس فصلي لتصل إلى 6.9 تريليونات دولار، بدعم من تدفقات صافية بقيمة 38 مليار دولار في إدارة الثروات العالمية، لترتفع التدفقات منذ بداية العام إلى 92 مليار دولار.

وبحسب البيان، أوضح البنك فيما يتعلق بعملية الدمج مع «كريدي سويس»، أنه أتم دمج أكثر من ثلثي حسابات العملاء المسجلة في سويسرا، وأنهى تقريباً دمج أنشطة إدارة الأصول.

كما أشار إلى تحقيق تخفيضات تراكمية في التكاليف بقيمة 10 مليارات دولار حتى الآن، أي قبل ربع سنة من الجدول الزمني، بما يمثل 77% من إجمالي التخفيضات المستهدفة والبالغة نحو 13 مليار دولار بنهاية 2026.