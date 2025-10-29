100 مليار دولار أرباح أكبر صندوق سيادي في العالم خلال 3 أشهر

حقق صندوق الثروة السيادي النرويجي عائداً على الاستثمارات بنسبة 5.8% خلال الربع الثالث من عام 2025، أي ما يعادل ربحاً قدره 1.03 تريليون كرونة (نحو 102.6 مليار دولار).

وأعلن أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم الأربعاء، تحقيق عائدات للاستثمارات في الأسهم عند 7.7%، بينما بلغت عائدات أدوات الدخل الثابت 1.4%، والعقارات غير المدرجة 1.1%، في حين حققت البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة 0.3%.

وقال تروند غرانده، نائب الرئيس التنفيذي لـ «نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت»: إن «النتائج مدفوعة بعوائد قوية في أسواق الأسهم، خصوصاً في قطاعات المواد الأساسية والاتصالات والقطاع المالي».

وبحسب البيان، بلغت قيمة الصندوق الإجمالية 20.44 تريليون كرونة (نحو 1.97 تريليون دولار) بنهاية سبتمبر، وتوزعت استثماراته لتشمل 71.2% في الأسهم، و26.6% في الدخل الثابت، و1.8% في العقارات غير المدرجة، و0.4% في البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة.