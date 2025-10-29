النفط يصعد بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط صباح اليوم الأربعاء بعد ثلاثة أيام متتالية من التراجع، حيث أشارت مصادر بالسوق إلى انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، في حين حدت مخاوف المستثمرين بشأن العقوبات المفروضة على روسيا والزيادة المحتملة في إنتاج أوبك+ من المكاسب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا بما يعادل 0.31 بالمئة لتسجل 64.60 دولاراً للبرميل في الساعة 0203 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 60.33 دولاراً.

وقالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر إن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 4.02 مليونات برميل للأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر. وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 6.35 مليونات برميل، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير 4.36 مليونات برميل.

وقالت شركة هايتونج للأوراق المالية في مذكرة إن السحوبات الأكبر من المتوقع أدت إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصير خلال جلسة التداول الأخيرة.

وسجل الخامان في الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ يونيو حزيران بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات متعلقة بأوكرانيا على روسيا للمرة الأولى في ولايته الثانية، مستهدفا شركتي النفط الرئيسيتين لوك أويل وروسنفت.

ومع ذلك، فإن الشكوك في قدرة العقوبات على تعويض وفرة المعروض والحديث عن زيادة إنتاج أوبك+ ضغطت على الأسعار؛ حيث انخفض كلا المؤشرين القياسيين بنسبة 1.9 بالمئة، أو أكثر من دولار، في الجلسة السابقة.

وقالت أربعة مصادر مطلعة إن تحالف أوبك+، أكبر مجموعة من الدول المنتجة للنفط في العالم، يميل إلى زيادة متواضعة في الإنتاج في ديسمبر كانون الأول، حيث أشار مصدران إلى زيادة إضافية قدرها 137 ألف برميل يوميا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الحكومية السعودية العملاقة أرامكو إن الطلب على الخام قوي حتى قبل فرض العقوبات على روسيا وإن الطلب الصيني لا يزال جيدا.