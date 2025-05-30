الصناعات الخفيفة الصينية تسجل نمواً قوياً في 2025

أظهرت بيانات صادرة من المجلس الوطني الصيني للصناعات الخفيفة، أن إيرادات الشركات الكبرى في القطاع، التي تبلغ إيرادات الأعمال الرئيسية السنوية لكل منها 20 مليون يوان “حوالي 2.78 مليون دولار أمريكي” على الأقل، بلغت 7.35 تريليونات يوان “حوالي 1.02 تريليون دولار أمريكي” خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 4.9 في المائة على أساس سنوي، بينما بلغت أرباحها 419.1 مليار يوان، بزيادة 3.8 في المائة.

ونقلت صحيفة الشعب اليومية عن المجلس، أن سياسة استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة قد حفزت بشكل فعال نمو اقتصاد الصناعات الخفيفة، إذ أظهرت البيانات أنه خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، شارك أكثر من 34 مليون مستهلك في استبدال الأجهزة المنزلية القديمة بأخرى جديدة، وزادت القيمة المضافة لصناعة الأجهزة المنزلية بنسبة 8.2 في المائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، وازدادت مبيعات التجزئة لمنتجات الأثاث بنسبة 20.2 في المائة على أساس سنوي.

وأضافت البيانات أن قيمة صادرات منتجات الصناعات الخفيفة بلغت 293.43 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة، بزيادة 0.8 في المائة على أساس سنوي، ومنها بلغت قيمة صادرات الأجهزة المنزلية 42.97 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11.2 في المائة، وقيمة صادرات المواد الكيميائية اليومية 29.55 مليار دولار أمريكي، بزيادة بواقع 19.2 في المائة، وقيمة صادرات المنتجات الزراعية والغذائية 12.97 مليار دولار أمريكي، بزيادة 8.2 في المائة.