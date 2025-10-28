«باي بال» تصبح أول محفظة مدفوعات في «تشات جي بي تي»

وقعت شركة «باي بال» اتفاقاً مع «أوبن إيه آي» يتيح دمج محفظتها الرقمية داخل منصة «تشات جي بي تي»، بحيث يتمكن المستخدمون من الدفع مباشرة مقابل المشتريات التي يعثرون عليها من خلال أداة الذكاء الاصطناعي الرائدة، بحسب ما صرحت به الشركة لـCNBC.

الاتفاق، الذي تم التوصل إليه خلال عطلة نهاية الأسبوع، يعني أن طرفي منظومة «باي بال» سيتمكنان من الاتصال بـ«تشات جي بي تي» اعتباراً من العام المقبل: إذ سيتمكن مستخدمو «باي بال» من شراء السلع عبر المنصة، كما سيتمكن التجار من عرض منتجاتهم فيها، وفقاً للرئيس التنفيذي للشركة أليكس كريس.

وقال كريس في مقابلة: «لدينا مئات الملايين من مستخدمي محفظة باي بال الموثوقين، الذين سيتمكنون الآن من الضغط على زر «الشراء عبر باي بال» داخل «تشات جي بي تي»، ليحظوا بتجربة دفع آمنة وسلسة».

وتجعل هذه الخطوة من «باي بال» طرفاً مبكراً في جهود «أوبن إيه آي» لتوسيع استخدام «تشات جي بي تي» في مجال التجارة الإلكترونية، إذ ترى الشركة أن أكثر من 700 مليون مستخدم أسبوعياً يمكنهم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في البحث عن المنتجات، بطريقة تشبه دور «المتسوق الشخصي».

وكانت «أوبن إيه آي» قد أعلنت الشهر الماضي عن إمكانية شراء المستخدمين من متاجر «شوبفاي» و«إتسي»، كما أعلنت قبل أسبوعين عن اتفاق للتجارة الإلكترونية مع «وولمارت».

وقال كريس: «إنها نقلة نوعية في عالم التسوق... من الصعب تخيل أن التجارة المدعومة بالوكلاء الذكيين لن تكون جزءاً محورياً من المستقبل».

وتسعى «باي بال» إلى ترسيخ موقعها عموداً فقرياً لعمليات الدفع في عصر التسوق عبر الذكاء الاصطناعي، بعد إعلانها مؤخراً عن اتفاقات مع «غوغل» وشركة الذكاء الاصطناعي «بيربلكسيتي».

وستتولى الشركة أيضاً إدارة عمليات توجيه التجار والتحقق من المدفوعات والجوانب التقنية الأخرى لمعالجة عمليات الدفع على «تشات جي بي تي»، ما يعني أن التجار الأفراد لن يحتاجوا إلى التسجيل مباشرة لدى «أوبن إيه آي»، بحسب الشركة.

وأشار كريس إلى أن ميزة هذا النظام تكمن في أن كلاً من المستهلكين والتجار موثقون من قِبل الشركة المالية، ما يقلل من مخاطر الاحتيال على الجانبين، ويمكن للمستخدمين الدفع من خلال حساباتهم البنكية المرتبطة، أو بطاقات الائتمان، أو الأرصدة المخزنة، مع الحصول على خدمات الحماية وتتبع الشحنات وتسوية النزاعات.

وأضاف كريس: «الأمر لا يقتصر على تنفيذ عملية شراء فحسب، بل إننا نتحدث عن شبكة من التجار الموثوقين، الأكبر على مستوى العالم، إلى جانب قاعدة المستهلكين الموثقين الأوسع ضمن محفظة باي بال».

كما أعلنت «باي بال» أنها ستوسع استخدام منتجات الذكاء الاصطناعي المؤسسية من «أوبن إيه آي» لموظفيها بهدف تسريع دورات تطوير المنتجات.