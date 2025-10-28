«آبل» و«مايكروسوفت» إلى نادي الـ «4 تريليونات دولار»

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الثلاثاء، مسجلة مستوى قياسياً جديداً، مع هدوء التوترات التجارية، وترقب نتائج أعمال رئيسية هذا الأسبوع، إلى جانب قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

ارتفع سهما «آبل» و«مايكروسوفت» خلال تعاملات الثلاثاء، ما دفع القيمة السوقية لشركتي التكنولوجيا الأمريكيتين فوق حاجز 4 تريليونات دولار، تزامناً مع صعود المؤشرات الرئيسية إلى مستويات قياسية.

وصعد سهم «مايكروسوفت» بنسبة 2.85% إلى 546.71 دولاراً خلال التداولات، ما دفع القيمة السوقية للشركة إلى 4.061 تريليونات دولار.

وزادت قيمة سهم «آبل» بنسبة 0.10% إلى 269.13 دولاراً، لتسجل الشركة 3.99 تريليونات دولار قيمة سوقية، وذلك بعدما لامس السهم مستوى قياسياً عند 269.87 دولاراً ليدفع القيمة السوقية فوق 4 تريليونات دولار لفترة وجيزة.

وفي ترتيب أكبر شركات العالم، تأتي الشركتان مباشرة خلف «إنفيديا» التي ارتفع سهمها بنحو 0.85% إلى 193.07 دولاراً، وتبلغ قيمتها السوقية 4.706 تريليونات دولار.

وقبل افتتاح الأسواق، أعلنت شركة «أوبن إيه آي» اكتمال عملية إعادة هيكلة رأس المال، بما يمنح «مايكروسوفت» 27% من أعمالها الهادفة للربح، أو ما قيمته 135 مليار دولار.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.40% أو 195 نقطة إلى 47739 نقطة، بعدما لامس 47905 نقاط، وهو مستوى قياسي.

كما صعد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.15% أو 9 نقاط إلى 6884 نقطة، وزاد مؤشر «ناسداك» المركب بنحو 0.50% أو 117 نقطة إلى 23754 نقطة، ولامس كلاهما مستويين قياسيين خلال الجلسة.