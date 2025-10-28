انخراط إيلون ماسك في السياسة كلف "تسلا" مليون سيارة في أمريكا

أظهرت دراسة لجامعة «يل» أن انخراط إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، في مواقف سياسية مثيرة للجدل تسبب بخسارة الشركة أكثر من مليون عملية بيع في الولايات المتحدة، منذ استحواذه على «تويتر» في عام 2022.

وحللت الدراسة، التي نشرت نتائجها حديثاً، بيانات المبيعات الشهرية على مستوى المقاطعات الأمريكية، ووجدت انحرافاً حاداً في مبيعات «تسلا» في المقاطعات ذات الأغلبية الديمقراطية بدأ في أكتوبر 2022، تزامناً مع استحواذ «ماسك» على منصة «تويتر»، التي أعاد تسميتها لاحقاً إلى «إكس».

وأظهرت النتائج أن مبيعات «تسلا» الشهرية كانت ستكون أعلى بنسبة 150% في الربع الأول من عام 2025 لولا تأثير التوجهات السياسية لـ«ماسك»، وقُدرت الخسائر الإجمالية للمبيعات خلال الفترة محل الدراسة بما بين مليون و1.26 مليون سيارة.

ووجدت الورقة البحثية أيضاً أن أنشطة «ماسك» السياسية زادت من مبيعات المركبات الكهربائية، والهجينة للشركات المصنعة الأخرى بنسبة تتراوح بين 17% و22%، بسبب تحول العملاء إلى بدائل، كما قوّضت من تقدم ولاية كاليفورنيا في تحقيق هدفها المتعلق بالمركبات عديمة الانبعاثات.

وغطت الدراسة الفترة بين أكتوبر 2022 وأبريل 2025، وهي المرحلة التي شهدت تصاعد تصريحات ماسك اليمينية وتحالفه مع الرئيس دونالد ترامب، إضافة إلى نشاطه البارز في قيادة مشروع «دوج كوين».