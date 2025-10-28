النفط يهبط 2% مع تقييم أثر العقوبات على روسيا وخطط أوبك+ رفع الإنتاج

انخفضت أسعار النفط اثنين بالمئة اليوم الثلاثاء، في تراجع للجلسة الثالثة على التواي، مع عكوف المستثمرين على تقييم أثر العقوبات الأمريكية على أكبر شركتين نفطيتين روسيتين، إلى جانب احتمالات عزم مجموعة أوبك+ زيادة الإنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.29 دولار بما يعادل اثنين بالمئة إلى 64.33 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0856 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.20 دولار أو اثنين بالمئة إلى 60.11 دولار.

وقالت إيه.إن.زد في مذكرة صباح اليوم "المتعاملون يقيّمون التقدم المحرز في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في ضوء التوقعات الأوسع نطاقا على صعيد العرض".

يأتي انخفاض الأسعار بعد أن سجل برنت وغرب تكساس الوسيط الأسبوع الماضي أكبر مكاسبهما الأسبوعية منذ يونيو على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على روسيا للمرة الأولى في ولايته الثانية. واستهدفت العقوبات شركتي النفط لوك أويل وروسنفت على خلفية الأزمة الأوكرانية.

ويواصل المستثمرون تقييم مدى فاعلية تأثير هذه العقوبات على روسيا.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "لا تزال سوق النفط تبحث ما إذا كانت أحدث العقوبات ستؤثر على صادرات النفط الروسية أم لا. وتقلص أطراف رئيسية في السوق إلى حد ما علاوة مخاطر العرض التي تبنتها الأسبوع الماضي".

وأفادت أربعة مصادر بأن تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، يميل إلى زيادة طفيفة أخرى للإنتاج في ديسمبر .