الذهب دون 3900 دولار للأونصة وسط تفاؤل بمفاوضات أمريكا والصين

واصلت أسعار الذهب خسائرها الثلاثاء وتقترب من أدنى مستوى لها في نحو ثلاثة أسابيع، إذ أدى التفاؤل بشأن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين إلى تراجع الطلب على المعدن النفيس الذي يعد ملاذاً آمناً، في وقت يترقب فيه المستثمرون إعلانات للسياسات النقدية من بنوك مركزية هذا الأسبوع.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 2.55% ليصل إلى 3890.09 دولاراً للأونصة، بعدما تراجع بأكثر من 3% في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ 10 أكتوبر.

وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 2.6% لتسجل 3912.20 دولاراً للأونصة.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى (كيه.سي.إم تريد) «أدى ذوبان الجليد في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى سحب البساط من أسعار الذهب».

ووضع مسؤولون صينيون وأمريكيون يوم الأحد إطار عمل لاتفاق تجاري ليتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ قراراً بشأنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

يأتي هذا وسط توقعات واسعة النطاق بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في ختام اجتماعه للسياسات غداً الأربعاء. وسينتظر المستثمرون أي تصريحات حول الخطوات التالية من رئيس المجلس جيروم باول.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 53 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن وسجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4381.21 دولاراً في 20 أكتوبر، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي ورهانات خفض أسعار الفائدة واستمرار شراء البنوك المركزية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 46.68 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين واحداً بالمئة إلى 1574.25 دولاراً، وارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1417.30 دولاراً.