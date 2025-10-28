«بريسايت» تطلق مختبر أبحاث وتطوير في كازاخستان

أعلنت بريسايت، الشركة العالمية بمجال الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، تأسيس أول مختبر أبحاث وتطوير إقليمي لها في آسيا الوسطى، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها قاسم جومارت توكاييف، رئيس كازاخستان، وإلهام علييف، رئيس أذربيجان، إلى المركز الدولي للذكاء الاصطناعي Alem.ai في العاصمة أستانا.

وجاء الإعلان على لسان ماجزان كينيسباي، الرئيس التنفيذي للنمو في بريسايت، الذي سلط الضوء على إسهام الشركة المتنامية في دعم التحول الرقمي وبناء منظومة الذكاء الاصطناعي في كازاخستان.

وسيركز المختبر على تطوير وتوطين الحلول المتقدمة بمجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، والإدارة الرقمية، بما ينسجم مع الأهداف الوطنية الهادفة إلى تعزيز السيادة التقنية ودفع النمو القائم على الابتكار.

وخلال كلمته استعرض كينيسباي مستجدات مشروع «المدينة الذكية - أستانا»، وهو شراكة واسعة بين بريسايت وبلدية أستانا. كذلك هناك تعاون بين بريسايت وحكومة أذربيجان.