موظفو «جيه بي مورجان» يستخدمون الذكاء الاصطناعي في إعداد التقارير



منح بنك «جيه بي مورجان» موظفيه خيار استخدام نظام الذكاء الاصطناعي الداخلي للمساعدة في كتابة تقييمات الأداء السنوية، في خطوة تظهر مدى انتشار النصوص المولدة تقنياً في المؤسسات الأمريكية الكبرى، بحسب تقرير.

ووفقاً لما نقلته صحيفة «فاينانشال تايمز» عن مصادر على دراية بالأمر، تتيح الأداة للموظفين استخدام نموذج لغوي ضخم طوره البنك لتوليد مسودات لتقييمات الأداء وفقاً للشروط التي يحددونها.

ووجه «جيه بي مورجان» موظفيه لاستخدام الأداة نقطة انطلاق فقط، مع التأكيد على أنهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن النصوص النهائية، بينما منع استخدامها في قرارات التعويضات المالية.

وتساعد هذه الأداة في اختصار عملية كتابة المراجعات المطولة التي تتطلبها الشركات الكبرى عادةً، وأشارت شركة «بوسطن كونسلتينج جروب» إلى أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد تقييمات الأداء قلل زمن الكتابة بنحو 40%.