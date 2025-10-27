ارتفاع عوائد السندات الأمريكية مع ترقب اجتماع الفيدرالي



ارتفعت عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملات الاثنين، مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، حيث يُتوقع على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

وصعد العائد على السندات لأجل عامين -الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية- بمقدار 1.5 نقطة أساس، إلى 3.499 %. وزاد العائد على السندات العشرية بمقدار 2.3 نقطة أساس، إلى 4.02 %، أما عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً، زاد بنحو 1.7 نقطة، إلى 4.603 %.

ومن المقرر اجتماع صناع السياسات بالفيدرالي يومي 28 و29 أكتوبر، مع ترقب المستثمرين كلمة رئيس البنك المركزي «جيروم باول» الأربعاء، للتعرف إلى آفاق السياسة النقدية في أمريكا.