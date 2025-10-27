ترامب: الاتفاق التجاري مع الصين يسير باتجاه إيجابي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق التجاري مع الصين يسير في اتجاه إيجابي، في الوقت الذي انتقد فيه السياسات التجارية الكندية واتهمها بالاستغلال. وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» إنه قد يوقع اتفاقاً نهائياً بشأن «تيك توك» يوم الخميس وإنه حصل على «موافقة مبدئية» من الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الذي من المتوقع أن يلتقيه في وقت لاحق من هذا الأسبوع في كوريا الجنوبية خلال جولته الآسيوية.

وأضاف ترامب: «تستنزفنا كندا منذ فترة طويلة ولن يفعلوا ذلك بعد الآن... أنا لا أريد أن ألتقي رئيس الوزراء الكندي». وتابع إن الاتفاق التجاري مع الصين يسير في اتجاه إيجابي، في حين انتقد بشدة سياسات كندا التجارية قائلاً: «كندا استغلتنا لفترة طويلة، ولن نسمح بذلك بعد الآن، لا أريد الاجتماع برئيس الوزراء الكندي»، وفق وكالة «رويترز».

يأتي ذلك في ظل انحسار التوترات التجارية بين بكين وواشنطن، إذ صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الجانبين توصلا إلى إطار أولي لاتفاق تجاري خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما قد يجنب الدولتين الدخول في صراع تجاري أوسع نطاقاً. وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي للصحفيين على متن الطائرة الرئاسة في طريقه إلى اليابان قادماً من ماليزيا.

من جانب آخر، قال ترامب إن إدارته قد تتخذ قرارها بشأن تعيين رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد قبل نهاية العام، في إشارة إلى قرب حسم أحد أهم المناصب الاقتصادية في الولايات المتحدة. وأوضح: «ربما نتخذ القرار بشأن رئاسة الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام»، دون الكشف عن الأسماء المرشحة لهذا المنصب.

من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الإدارة ستجري «جولة ثانية من المقابلات»، مضيفاً إن القائمة النهائية من المرشحين سيتم عرضها على الرئيس بعد عطلة «عيد الشكر». يأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية هوية الرئيس المقبل للاحتياطي الفيدرالي، لما سيكون له من تأثير مباشر على توجهات أسعار الفائدة والسياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

من جهته، دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى الانتهاء من الحروب التجارية، وذلك قبل أيام قليلة من لقاء مرتقب بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج. كما دعا، خلال منتدى في بكين، إلى الانتهاء من تسييس المسائل الاقتصادية والتجارية وشرذمة الأسواق العالمية بصورة مفتعلة واستخدام الحروب التجارية ومعارك الرسوم الجمركية، في إشارة واضحة إلى النهج الحمائي الذي يتبعه ترامب على وقع رسوم مشددة يفرضها على دول العالم.

وقال: الانسحاب بشكل متكرر من الاتفاقيات والعودة عن التزامات، وفي الوقت نفسه الاندفاع إلى إقامة تكتلات وجماعات، كل ذلك عرض النهج التعددي لتحديات غير مسبوقة. وأكد أنه لا يمكن عكس مجرى التاريخ، مشدداً على أن «عالماً متعدد الأطراف ينشأ».