بكين تدعو إلى «الانتهاء» من الحروب التجارية

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي الاثنين قيام «عالم متعدد الأطراف»، داعياً إلى «الانتهاء» من الحروب التجارية، قبل أيام قليلة من لقاء مرتقب بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ.

ويلتقي الرئيسان الخميس في كوريا الجنوبية لمحاولة التوصل إلى اتفاق يضع حداً للحرب التجارية بين البلدين.

ودعا وانغ خلال منتدى في بكين الاثنين إلى «الانتهاء من تسييس المسائل الاقتصادية والتجارية وشرذمة الأسواق العالمية بصورة مفتعلة واستخدام الحروب التجارية ومعارك الرسوم الجمركية»، في إشارة واضحة إلى النهج الحمائي الذي يتبعه ترامب على وقع رسوم مشددة يفرضها على دول العالم.

وتابع الوزير أن «الانسحاب بشكل متكرر من الاتفاقيات والعودة عن التزامات، وفي الوقت نفسه الاندفاع في إقامة تكتلات وجماعات، كل ذلك عرض النهج التعددي لتحديات غير مسبوقة».

وأكد «لا يمكن عكس مجرى التاريخ» مؤكداً أن «عالماً متعدد الأطراف ينشأ».

وصدرت هذه التصريحات في وقت يزور ترامب اليابان، المحطة الثانية في جولة آسيوية سيكون أبرز حدث فيها لقاءه مع شي جينبينغ.

وأبدى ترامب ثقته في التوصل إلى «اتفاق جيد» مع الصين خلال المحادثات المقررة على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الأحد أن الرئيسين سيصادقان على تسوية تتعلق بالمعادن النادرة وبواردات الصين من الصويا الأمريكي، وهو موضوع حساس آخر بين البلدين.

ومن الجانب الصيني، أكد ممثل الصين للتجارة الدولية نائب وزير التجارة لي شينغانغ أن «الصين والولايات المتحدة توصلتا إلى توافق أولي».

وتخيم هدنة حالياً بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم على صعيد الرسوم الجمركية، تنتهي في العاشر من نوفمبر.